США перекидають до Британії півсотні носіїв ядерних бомб F-35, - The Telegraph

"F-35 будуть базуватися у Великій Британії. Вони розгорнулися і переїдуть наприкінці цього року, якщо не десь у 2024", - повідомило анонімне джерело видання.

Міністерство оборони відмовилося коментувати, чи були або будуть розміщені американські ядерні боєголовки у Британії.

Як зазначається, реактивні літаки призначені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати місії повітря-повітря та збирати розвідувальні дані. Напередодні в офіційних документах йшлося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю.

Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит Військово-повітряних сил на 50 млн доларів для будівництва "гарантійного гуртожитку" на американській авіабазі. Термін "гарантія" використовується у військовій мові США для позначення б'єктів, які пов'язані з ядерною зброєю.

У виданні окремо зазначають, що у Великій Британії зберігалося 110 ядерних бомб США до 2008 року. Коли рівень загрози війни знизився до граничного рівня, було ухвалено рішення вивезти їх звідти. Зараз напруга знову зростає.

Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.

Ядерна зброя

За даними дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), дев'ять ядерних держав - США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали та дещо розгорнули нові ядерні боєголовки у 2022 році.

Із загального глобального запасу боєголовок, що становив приблизно 12 512 боєголовок на січень 2023 року, близько 9576 перебували у військових запасах для потенційного використання – на 86 більше, ніж у січні 2022 року.

З них приблизно 3844 боєголовки були розгорнуті з ракетами та літаками, а близько 2 тисяч - майже всі з яких належали Росії чи США - перебували у стані підвищеної бойової готовності, тобто були встановлені на ракетах або зберігалися на авіабазах розміщення ядерних бомбардувальників.

Як йдеться у звіті, Росія та США разом мають майже 90% усієї ядерної зброї.