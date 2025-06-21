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США перекидають бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану, - ЗМІ

Фото: США перекидають бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Група стратегічних бомбардувальників-невидимок B-2A Spirit вилетіла з авіабази Уайтмен у штаті Міссурі, США, і прямує на острів Дієго-Гарсія – ключову військову базу США в Індійському океані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

За даними видання, B-2 супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, які приєдналися до них над територією Канзасу. За даними видання, передислокація американських літаків здійснюється на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту.

"В останні тижні в регіон було перекинуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, паливозаправники та розвідники. Два авіаносці ВМС США також беруть участь в операції, поряд з іншими силами", - зазначили аналітики видання.

Літак B-2 Spirit – це один із найдорожчих та найтехнологічніших літаків в арсеналі США. Він може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ці боєприпаси призначені знищення глибоко укріплених об'єктів.

До потенційних цілей стратегічних бомбардувальників експерти відносять завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Об'єкт знаходиться під землею та вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.

Що відомо про літаки B-2

Літаки B-2 Spirit – це американські малопомітні стратегічні бомбардувальники, виконані за схемою "літаюче крило".

Для забезпечення радіолокаційної малопомітності на літаку широко використані стелс-технології: літак покритий радіопоглинаючими матеріалами, реактивні струмені двигунів екрануються.

Станом на 2025 рік Повітряні сили США мають 19 B-2 на озброєнні. Один літак було знищено внаслідок аварії у 2008 році, ще один – пошкоджений під час аварії у 2022 році. Повітряні сили планують експлуатувати B-2 до 2032 року, поки їх не замінять нові бомбардувальники Northrop Grumman B-21 Raider.

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