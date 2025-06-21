США перекидають бомбардувальники-невидимки B-2 ближче до Ірану, - ЗМІ

За даними видання, B-2 супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, які приєдналися до них над територією Канзасу. За даними видання, передислокація американських літаків здійснюється на тлі ізраїльсько-іранського конфлікту.

"В останні тижні в регіон було перекинуто десятки американських літаків, включаючи винищувачі, паливозаправники та розвідники. Два авіаносці ВМС США також беруть участь в операції, поряд з іншими силами", - зазначили аналітики видання.

Літак B-2 Spirit – це один із найдорожчих та найтехнологічніших літаків в арсеналі США. Він може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, включаючи 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP). Ці боєприпаси призначені знищення глибоко укріплених об'єктів.

До потенційних цілей стратегічних бомбардувальників експерти відносять завод зі збагачення урану в Фордо на південь від Тегерана. Об'єкт знаходиться під землею та вважається ключовим елементом іранської ядерної програми.