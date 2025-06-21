США перебрасывают бомбардировщики-невидимки B-2 ближе к Ирану, - СМИ

Группа стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен в штате Миссури, США, и направляется на остров Диего-Гарсия - ключевую военную базу США в Индийском океане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UK Defence Journal.
По данным издания, B-2 сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, которые присоединились к ним над территорией Канзаса. По данным издания, передислокация американских самолетов осуществляется на фоне израильско-иранского конфликта.
"В последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, топливозаправщики и разведчики. Два авианосца ВМС США также участвуют в операции, наряду с другими силами", - отметили аналитики издания.
Самолет B-2 Spirit - это один из самых дорогих и самых технологичных самолетов в арсенале США. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, включая 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP). Эти боеприпасы предназначены для уничтожения глубоко укрепленных объектов.
К потенциальным целям стратегических бомбардировщиков эксперты относят завод по обогащению урана в Фордо к югу от Тегерана. Объект находится под землей и считается ключевым элементом иранской ядерной программы.
Самолеты B-2 Spirit - это американские малозаметные стратегические бомбардировщики, выполненные по схеме "летающее крыло".
Для обеспечения радиолокационной малозаметности на самолете широко использованы стелс-технологии: самолет покрыт радиопоглощающими материалами, реактивные струи двигателей экранируются.
По состоянию на 2025 год Воздушные силы США имеют 19 B-2 на вооружении. Один самолет был уничтожен в результате аварии в 2008 году, еще один - поврежден во время аварии в 2022 году. Воздушные силы планируют эксплуатировать B-2 до 2032 года, пока их не заменят новые бомбардировщики Northrop Grumman B-21 Raider.
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