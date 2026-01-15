США перекидають авіаносну ударну групу на Близький Схід, - ЗМІ

Що передувало

Напередодні Трамп заявив, що в Ірані припинилися вбивства протестувальників. На питання про те, чи означає це відмова від можливих військових дій проти Ірану, президент США заявив, що Вашингтон продовжить стежити за розвитком ситуації.

Також раніше повідомлялось, що Сполучені Штати не можуть розпочати військову операцію проти Ірану, оскільки не мають необхідного військового потенціалу на Близькому Сході. Джерела видання повідомляли, що Пентагон не планував переміщення військ або техніки в регіон.

Атака США можлива на тлі того, що в Ірані з 28 грудня вирують масштабні протести. Заворушення через економічні проблеми швидко переросли в політичні мітинги та зіткнення з силовиками. Під час придушення протестів могли загинути понад 12 тисяч осіб.

При цьому Трамп погрожував Ірану, якщо режим почне вбивати цивільних, а потім взагалі публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".