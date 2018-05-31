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США переименовали Тихоокеанское командование

НовостиПолитика    31.05.2018 - 08:52
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Джеймс Мэттис (flickr.com/thejointstaff)

В Вооруженных силах США появилось Индо-Тихоокеанское командование

Соединенные Штаты Америки переименовали Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское командование. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает пресс-служба Пентагона.

По словам Мэттиса, Тихоокеанское командование переименовали в результате "растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов". Он также отметил, что отношения США с партнерами в этом регионе "подтвердили свою критически важную роль для поддержания стабильности".

Отметим, Тихоокеанское командование - боевое командование в составе Вооруженных сил США, которое отвечает за планирование операций и управление войсками в случае военных действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша обсуждает с США постоянное размещение американских военных на ее территории. Отмечается, что Варшава обеспокоена по поводу собственной безопасности и ситуации в регионе на фоне аннексии украинского Крыма и поддержки боевиков на Донбассе со стороны России.

 

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Теги публикации: Пентагон, Соединенные Штаты Америки, Джеймс Мэттис  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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