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США перейменували Тихоокеанське командування

НовиниПолітика    31.05.2018 - 08:52
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com/thejointstaff)

У Збройних силах США з'явилося Індо-Тихоокеанське командування

Сполучені Штати Америки перейменували Тихоокеанське командування на Індо-Тихоокеанське командування. Про це повідомив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає прес-служба Пентагона.

За словами Меттіса, Тихоокеанське командування перейменували в результаті "зростаючого взаємозв'язку Індійського і Тихого океанів". Він також зазначив, що відносини США з партнерами в цьому регіоні "підтвердили свою критично важливу роль для підтримки стабільності".

Зазначимо, Тихоокеанське командування - бойове командування у складі Збройних сил США, яке відповідає за планування операцій та управління військами у випадку воєнних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща обговорює з США постійне розміщення американських військових на її території. Відзначається, що Варшава стурбована з приводу власної безпеки і ситуації в регіоні на тлі анексії українського Криму і підтримки бойовиків на Донбасі з боку Росії.

 

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Теги публікації: Пентагон, Сполучені Штати Америки, Джеймс Меттіс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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