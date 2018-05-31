США перейменували Тихоокеанське командування

У Збройних силах США з'явилося Індо-Тихоокеанське командування

Сполучені Штати Америки перейменували Тихоокеанське командування на Індо-Тихоокеанське командування. Про це повідомив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає прес-служба Пентагона.

За словами Меттіса, Тихоокеанське командування перейменували в результаті "зростаючого взаємозв'язку Індійського і Тихого океанів". Він також зазначив, що відносини США з партнерами в цьому регіоні "підтвердили свою критично важливу роль для підтримки стабільності".

Зазначимо, Тихоокеанське командування - бойове командування у складі Збройних сил США, яке відповідає за планування операцій та управління військами у випадку воєнних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща обговорює з США постійне розміщення американських військових на її території. Відзначається, що Варшава стурбована з приводу власної безпеки і ситуації в регіоні на тлі анексії українського Криму і підтримки бойовиків на Донбасі з боку Росії.