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В Бишкеке полиция начала разгон митинга в поддержку Атамбаева

Новости » Общество    08.08.2019 - 22:00
В Бишкеке полиция начала разгон митинга в поддержку Атамбаева
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

На площади находятся около тысячи человек

В столице Киргизии Бишкеке полиция начала разгон митингующих на площади Ала-Тоо, собравшихся в поддержку бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагенство 24.kg.

Как сообщается, толпа митингующих ведет себя агрессивно. Полиция применяет для разгона собравшихся светошумовые гранаты и спецсредства. На площади находятся около тысячи человек.

В ГУВД отметили, что митингующие скрывают лица, они против того, чтобы журналисты снимали их. Собравшиеся начали выталкивать прессу, кидать камни.

Сторонники Алмазбека Атамбаева, которые находятся у Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), утверждают, что те, кто находится на площади Ала-Тоо, никак к ним не относятся.

Самого бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевезли в ГКНБ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален и сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства.

После штурма дома бывшего президента Киргизии внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

8 августа после долгих переговоров Алмазбек Атамбаев сам сдался властям, после чего его задержали. 

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