В США на переговоры вылетел генерал КНДР

Заместитель председателя Северной Кореи направляется в Нью-Йорк

Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол вылетел в Нью-Йорк на переговоры с американской стороной. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Мы собрали отличную команду для наших переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проводятся встречи для подготовки саммита на высшем уровне и многое другое. Ким Ен Чол, заместитель председателя Северной Кореи, направляется в Нью-Йорк. Твердый ответ на мое письмо, спасибо!", - сообщил Трамп.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

По данным ВВС, Ким Ен Чол находится под персональными американским санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.

Как известно, саммит должен пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом.

Позднее Трамп подтвердил факт того, что саммит все таки состоится.

"Извините, я должен начать фокусировать свою энергию на Северной Корее. Ядерные, плохие торговые сделки, выбор VA, экономику, восстановление военных и многое другое, а не на Rigged Russia Witch Hunt, которые должны расследовать", - написал президент США в своем Twitter.

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

Напомним, 27 мая высокопоставленная делегация США и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.