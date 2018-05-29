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В США на переговоры вылетел генерал КНДР

НовостиПолитика    29.05.2018 - 14:19
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Заместитель председателя Северной Кореи направляется в Нью-Йорк

Заместитель председателя Трудовой партии Северной Кореи генерал Ким Ен Чол вылетел в Нью-Йорк  на переговоры с американской стороной. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Мы собрали отличную команду для наших переговоров с Северной Кореей. В настоящее время проводятся встречи для подготовки саммита на высшем уровне и многое другое. Ким Ен Чол, заместитель председателя Северной Кореи, направляется в Нью-Йорк. Твердый ответ на мое письмо, спасибо!", - сообщил Трамп.

По данным ВВС, Ким Ен Чол находится под персональными американским санкциями. Для того чтобы въехать в США, ему нужно получить специальное разрешение.

Как известно, саммит должен пройти 12 июня 2018 года в Сингапуре. Если это произойдет, лидер Северной Кореи впервые в истории встретится с действующим американским президентом.

Позднее Трамп подтвердил факт того, что саммит все таки состоится.

"Извините, я должен начать фокусировать свою энергию на Северной Корее. Ядерные, плохие торговые сделки, выбор VA, экономику, восстановление военных и многое другое, а не на Rigged Russia Witch Hunt, которые должны расследовать", - написал президент США в своем Twitter.

Напомним, 27 мая высокопоставленная делегация США и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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