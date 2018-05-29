У США на переговори вилетів генерал КНДР

Заступник голови Північної Кореї направляється в Нью-Йорк

Заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол вилетів в Нью-Йорк на переговори з американською стороною. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Ми зібрали чудову команду для наших переговорів з Північною Кореєю. В даний час проводяться зустрічі для підготовки саміту на вищому рівні і багато іншого. Кім Ен Чол, заступник голови Північній Кореї, направляється в Нью-Йорк. Тверда відповідь на мій лист, спасибі!", - повідомив Трамп.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

За даними ВВС, Кім Ен Чол знаходиться під персональними американськими санкціями. Тому, для того щоб в'їхати в США, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл.

Як відомо, саміт повинен відбутися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Якщо це станеться, лідер Північної Кореї вперше в історії зустрінеться з чинним американським президентом.

Пізніше Трамп підтвердив факт того, що саміт все таки відбудеться.

"Вибачте, я повинен почати фокусувати свою енергію на Північній Кореї. Ядерні, погані торгові угоди, вибір VA, економіку, відновлення військових і багато іншого, а не на Rigged Russia Witch Hunt, які повинні розслідувати", - написав президент США в своєму Twitter .

Sorry, I’ve got to start focusing my energy on North Korea Nuclear, bad Trade Deals, VA Choice, the Economy, rebuilding the Military, and so much more, and not on the Rigged Russia Witch Hunt that should be investigating Clinton/Russia/FBI/Justice/Obama/Comey/Lynch etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2018

Нагадаємо, 27 травня високопоставлена делегація США і північнокорейські офіційні особи зустрілися в селі Пханмунджом в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.