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У США на переговори вилетів генерал КНДР

НовиниПолітика    29.05.2018 - 14:19
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Заступник голови Північної Кореї направляється в Нью-Йорк

Заступник голови Трудової партії Північної Кореї генерал Кім Ен Чол вилетів в Нью-Йорк на переговори з американською стороною. Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Ми зібрали чудову команду для наших переговорів з Північною Кореєю. В даний час проводяться зустрічі для підготовки саміту на вищому рівні і багато іншого. Кім Ен Чол, заступник голови Північній Кореї, направляється в Нью-Йорк. Тверда відповідь на мій лист, спасибі!", - повідомив Трамп.

За даними ВВС, Кім Ен Чол знаходиться під персональними американськими санкціями. Тому, для того щоб в'їхати в США, йому потрібно отримати спеціальний дозвіл.

Як відомо, саміт повинен відбутися 12 червня 2018 року в Сінгапурі. Якщо це станеться, лідер Північної Кореї вперше в історії зустрінеться з чинним американським президентом.

Пізніше Трамп підтвердив факт того, що саміт все таки відбудеться.

"Вибачте, я повинен почати фокусувати свою енергію на Північній Кореї. Ядерні, погані торгові угоди, вибір VA, економіку, відновлення військових і багато іншого, а не на Rigged Russia Witch Hunt, які повинні розслідувати", - написав президент США в своєму Twitter .

 

Нагадаємо, 27 травня високопоставлена делегація США і північнокорейські офіційні особи зустрілися в селі Пханмунджом в демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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