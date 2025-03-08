США переглядають візові програми. Під заборону може потрапити Афганістан, - CNN

За словами чиновника, знайомого із ситуацією, заборона може бути введена вже наступного тижня. Однак він зазначив, що поки незрозуміло, чи ухвалено остаточні рішення щодо країн і термінів.

CNN нагадує, що в указі, виданому 20 січня, президент США Дональд Трамп доручив членам кабінету міністрів, включно з держсекретарем, скласти список країн, "щодо яких інформація про перевірку та скринінг є настільки недостатньою, що вимагає часткового або повного призупинення громадян із цих держав". Згідно з указом, це необхідно зробити протягом 60 днів. Тобто, більше половини терміну вже минуло.

Також видання пише, що якщо Афганістан буде включено до нової заборони на поїздки, це може торкнутися десятків тисяч афганців, які працювали пліч-о-пліч зі США протягом двох десятиліть війни, оскільки рішення заблокує громадянам Афганістану приїжджати до Сполучених Штатів.

Крім того, десятки тисяч афганців уже опинилися в підвішеному стані через інші розпорядження адміністрації Трампа. Зокрема, через указ про призупинення програми приймання біженців у США та призупинення фінансування іноземної допомоги для рейсів власників спеціальних імміграційних віз з Афганістану.