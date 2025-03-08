США пересматривают визовые программы. Под запрет может попасть Афганистан, - CNN

По словам чиновника, знакомого с ситуацией, запрет может быть введен уже на следующей неделе. Однако он отметил, что пока неясно, приняты ли окончательные решения по странам и срокам.

CNN напоминает, что в указе, изданном 20 января, президент США Дональд Трамп поручил членам кабинета министров, включая госсекретаря - составить список стран, "по которым информация о проверке и скрининге настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки граждан из этих государств". Согласно указу, это необходимо сделать в течение 60 дней. То есть, больше половины срока уже прошло.

Также издание пишет, что если Афганистан будет включен в новый запрет на поездки, это может затронуть десятки тысяч афганцев, которые работали бок о бок с США в течение двух десятилетий войны, поскольку решение заблокирует гражданам Афганистана приезжать в Соединенные Штаты.

Кроме того, десятки тысяч афганцев уже оказались в подвешенном состоянии из-за других распоряжений администрации Трампа. В частности, из-за указа о приостановке программы приема беженцев в США и приостановлении финансирования иностранной помощи для рейсов держателей специальных иммиграционных виз из Афганистана.