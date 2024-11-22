США переглядають ядерну стратегію на тлі посилення потенціалу Китаю та Росії

Міністерство оборони США переглядає підходи до ядерного стримування на тлі зростаючого ядерного потенціалу Китаю і Росії, а також можливої відсутності міжнародних угод про контроль над озброєннями після лютого.
Про це заявив заступник помічника міністра оборони США з питань ядерної політики та протидії зброї масового знищення Річард К. Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
Він зазначив, що в сучасному світі США стикаються з численними ядерними суперниками, які активно модернізують свої арсенали і відводять ядерній зброї важливе місце в стратегіях національної безпеки.
За його словами, логіка ядерного стримування залишається актуальною, але для забезпечення безпеки в умовах ескалації ядерного протистояння можуть знадобитися зміни в Огляді ядерної політики 2022 року.
Міністерство оборони спільно з Національним управлінням з ядерної безпеки робить кроки для зміцнення ядерного стримування. Серед ключових заходів:
15 листопада Міноборони представило Конгресу оновлену доповідь про стратегію застосування ядерної зброї, відому як "Доповідь 491". У ній відображено зміни, спрямовані на протидію зростаючим загрозам, включно зі збільшенням і диверсифікацією ядерних арсеналів потенційних супротивників.
Основні положення нової стратегії
Доповідь підкреслює, що стримування не є універсальним рішенням. Для зниження стратегічних загроз необхідно також приділяти увагу контролю над озброєннями, зниженню ризиків і запобіганню ядерному розповсюдженню.
За словами Джонсона, поточна програма ядерної модернізації - хоча й масштабна - може бути недостатньою для відповіді на виклики майбутнього. США продовжують адаптувати свою стратегію, щоб забезпечити безпеку і надійність ядерного стримування.
Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає оновлення ядерної доктрини РФ.
Зокрема, наразі причиною застосування російської "ядерки" нібито є "агресія проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави".
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