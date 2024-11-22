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США пересматривают ядерную стратегию на фоне усиления потенциала Китая и России

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны США пересматривает подходы к ядерному сдерживанию на фоне растущего ядерного потенциала Китая и России, а также возможного отсутствия международных соглашений о контроле над вооружениями после февраля.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной политики и противодействия оружию массового уничтожения Ричард К. Джонсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Он отметил, что в современном мире США сталкиваются с многочисленными ядерными соперниками, которые активно модернизируют свои арсеналы и отводят ядерному оружию важное место в стратегиях национальной безопасности.

По его словам, логика ядерного сдерживания остается актуальной, но для обеспечения безопасности в условиях эскалации ядерного противостояния могут потребоваться изменения в Обзоре ядерной политики 2022 года.

Министерство обороны совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности предпринимает шаги для укрепления ядерного сдерживания. Среди ключевых мер:

  • Модернизация гравитационной бомбы B61-13, которая станет улучшенной версией предыдущей модели и будет производиться Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики.
  • Повышение готовности подводных лодок класса Ohio, оснащенных ядерным оружием.

15 ноября Минобороны представило Конгрессу обновленный доклад о стратегии применения ядерного оружия, известный как "Доклад 491". В нем отражены изменения, направленные на противодействие растущим угрозам, включая увеличение и диверсификацию ядерных арсеналов потенциальных противников.

Основные положения новой стратегии

  • Сдерживание нескольких ядерных соперников одновременно.
  • Интеграция неядерных возможностей для поддержки ядерного сдерживания.
  • Управление эскалацией в ответ на ограниченные ядерные или высококонсеквенциальные неядерные нападения.
  • Расширенные консультации с союзниками и партнерами для укрепления коллективной безопасности.

Доклад подчеркивает, что сдерживание не является универсальным решением. Для снижения стратегических угроз необходимо также уделять внимание контролю над вооружениями, снижению рисков и предотвращению ядерного распространения.

По словам Джонсона, текущая программа ядерной модернизации - хотя и масштабная - может быть недостаточной для ответа на вызовы будущего. США продолжают адаптировать свою стратегию, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного сдерживания.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подписал указ, предусматривающий обновление ядерной доктрины РФ.

В частности, теперь причиной применения российской "ядерки" якобы является "агрессия против России со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства".

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