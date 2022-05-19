США не передавали Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Пентагон

США пока не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки от третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

Так представитель Пентагона прокомментировал информацию СМИ о том, что США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

Ранее сообщалось, что администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. Источники в Пентагоне не исключали передачу ракет Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.

Напомним, ранее США потребовали от России разблокировать украинские порты для возобновления экспорта зерновых морскими путями.

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