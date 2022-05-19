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США не передавали Україні протикорабельні ракети "Гарпун", - Пентагон

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Вашингтон, Четвер 19 травня 2022 23:31
США не передавали Україні протикорабельні ракети "Гарпун", - Пентагон Прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США поки не передавали Україні протикорабельні ракети і не схвалювали такі поставки від третіх країн. Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі на брифінгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.

Так представник Пентагону прокоментував інформацію ЗМІ про те, що США планують передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун".

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. Джерела в Пентагоні не виключали передачу ракет Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.

Нагадаємо, раніше США зажадали від Росії розблокувати українські порти для відновлення експорту зернових морськими шляхами.

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