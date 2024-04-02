США передали Україні понад 100 генераторів та техніку для відновлення інфраструктури

Удари по енергетичній інфраструктурі України

Нагадаємо, останніми тижнями російська армія відновила удари по енергетичній інфраструктурі України. Лише в ніч проти 22 березня росіяни атакували регіони України 151 засобом повітряного нападу. Тоді ж обстріляли об'єкти енергетики, внаслідок чого у низці міст запровадили аварійні відключення.

Крім того, 29 березня ворог випустив 60 дронів-камікадзе та 39 ракет, також націлених на енергетику України. Росіяни атакували три ТЕС, внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання.

За словами заступника міністра енергетики Світлани Грінчук, зараз про блекаути в Україні не йдеться, проте подальша ситуація залежить від планів ворога.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни своїми комбінованими повітряними ударами територією України зараз намагаються завдати якнайбільше руйнувань енергетичному сектору країни.

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