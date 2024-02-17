США передали Україні пакет допомоги для фіксації злочинів РФ: що до нього увійшло

Сполучені Штати передали Україні новий пакет технічної допомоги слідчим підрозділам. До нього увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС України.

У церемонії передачі пакету допомоги брали участь міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на 287 млн доларів.

Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дозволить якісно та швидко фіксувати всі злочини Росії. Наприклад, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дозволяють встановити ДНК-профіль за півтори години.

"Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Вже є результативні кейси щодо встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах", - заявив Клименко.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед до прифронтових регіонів, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

Нагадаємо, 14 лютого Сполучені Штати передали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакету підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.