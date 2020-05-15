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США передали Украине помощь в области безопасности на 25 млн долларов

Новости » Общество     15.05.2020 - 11:25
США передали Украине помощь в области безопасности на 25 млн долларов
Иллюстративное фото (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Помощь включает военное и медицинское оборудование для нужд в зоне ООС

Соединенные Штаты передали Украине помощь в области безопасности на сумму в более 25 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

Сообщается, что пакет помощи включает военное и медицинское оборудование для использования в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

"Несмотря на COVID19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности. На этой неделе отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более 25 млн долларов для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что США расширили помощь Украине в борьбе с коронавирусом. Программа помощи была расширена до 9,1 млн долларов.

Также сообщалось, что Европарламент большинством голосов принял решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопрос о выделении 1,2 миллиарда евро помощи Украине для преодоления кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19.

Автор: Игорь Литвиненко

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