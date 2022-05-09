США передали Украине большинство обещанных гаубиц

Почти все гаубицы, которые американские чиновники обещали передать Украине, уже находятся в распоряжении ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам издания, чиновник Минобороны США рассказал, что США перевезли в Украину уже 85 из 90 гаубиц, которые обещала администрация президента предоставить Украине. Около 310 украинских военных уже обучены обращению с новым оружием.Также Украине передали более 110 тысяч боеприпасов к этим гаубицам из обещанных 184 тысяч.
При этом десятки украинских военных продолжают проходить учения по пользованию американских БТР, дронов Phoenix Ghost и противоавиационных радаров.
Чиновник также добавил, что в последние дни 13 поставок из 7 стран поступили в пункты отправления в Украину. В них включили бронированные автомобили, электрогенераторы, радары и винтовки.
Ранее мы сообщали, что, по состоянию на 6 мая, более 200 украинских военных завершили обучение обращению с гаубицей M777, которые Украине предоставили США. Еще около 150 продолжают тренировки.
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