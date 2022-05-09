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США передали Україні більшість обіцяних гаубиць

Фото: Україна отримала від США 85 нових гаубиць (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: РБК-Україна

Майже всі гаубиці, які американські чиновники обіцяли передати Україні, вже є у розпорядженні ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами видання, чиновник Міноборони США розповів, що США перевезли до України вже 85 з 90 гаубиць, які обіцяла адміністрація президента надати Україні. Близько 310 українських військових уже навчені поводженню з новою зброєю. Також Україні передали понад 110 тисяч боєприпасів до цих гаубиць з обіцяних 184 тисяч.

При цьому десятки українських військових продовжують проходити навчання з використання американських БТР, дронів Phoenix Ghost та протиавіаційних радарів.

Чиновник також додав, що останніми днями 13 поставок з 7 країн надійшли до пунктів відправлення в Україну. У них включили броньовані автомобілі, електрогенератори, радари та гвинтівки.

Раніше ми повідомляли, що станом на 6 травня понад 200 українських військових завершили навчання поводженню з гаубицею M777, які Україні надали США. Ще близько 150 продовжують тренування.

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