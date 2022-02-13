США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы

"Нам передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы и специализированные автомобили, которые будут использоваться для борьбы с преступностью, и тактические приборы ночного видения", - сказал первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов.

По его словам, этот транспорт и снаряжение улучшат технические возможности подразделений "КОРД". Это будет способствовать выполнению спецназовцами задач в рамках антитеррористической деятельности и обезвреживания преступных элементов, в частности - преступных группировок, "воров в законе", борьбы с наркопреступностью.

По словам старшего советника по реформированию правоохранительных органов отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Фрэнка Херберта, поддержка проекта продолжается с 2015 года. "Мы рады поддерживать специальное подразделение "КОРД", которое проводит в Украине тяжелые, сложные полицейские операции для защиты людей Украины и для обеспечения общественного порядка", - сообщил Фрэнк Херберт.

В ходе мероприятия его участники обсудили дальнейшее сотрудничество в формате проведения тренингов для украинских полицейских. Такие учения помогут повысить уровень готовности спецназовцев к выполнению служебных заданий.