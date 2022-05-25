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США передали Нацполиции 21 бронеавтомобиль и 185 млн долларов

Национальная полиция Украины (Фото: npu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Отдел технической помощи правоохранительным органам Украины (INL) посольства США в Киеве предоставил сотрудникам Государственной пограничной службы и Национальной полиции Украины 21 бронированный автомобиль и 185 млн долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter IRL.

"Как и военные, украинские пограничники и полицейские мужественно сражаются против вторжения РФ. Отдел технической помощи правоохранительным органам предоставил автомобили и средства для их защиты", - говорится в сообщении.

Напомним, что Байден подписал закон о предоставлении Украине 40 млрд долларов. Средства будут направлены на военную и гуманитарную поддержку страны.

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