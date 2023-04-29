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США передали Молдові допомогу понад півмільйона доларів для кіберзахисту

Фото: Посол США у Молдові Кент Логсдон (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

США подарували Молдові обладнання для кібербезпеки на майже 600 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посольства США в Молдові.

"Прем'єр-міністр Дорін Речан та посол США Кент Логсдон виступили з вітальними промовами на другому засіданні Робочої групи з кібербезпеки критичної інфраструктури Молдови", - йдеться у повідомленні.

Логсдон оголосив про безоплатну передачу Молдові обладнання для кібербезпеки, у тому числі обладнання для програмного забезпечення та підтримки конфігурації, на суму майже 600 000 доларів.

"Це обладнання є додатковим рівнем безпеки, а також є життєво важливим кроком у процесі підвищення національної кібербезпеки в Молдові", - додали у посольстві.

Нагадаємо, що Україна, Молдова та Румунія домовились про спільне протистояння російській пропаганді та дезінформації.

Уряд Молдови створив "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни за підтримку агресії проти України. Незабаром цей список може бути оприлюднений.

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