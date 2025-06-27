США передали ЄС нову торговельну угоду: у Брюсселі її вже вивчають

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз отримав нову торговельну пропозицію від Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
"Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Ми оцінюємо його просто зараз", - сказала вона.
Під час прес-конференції, присвяченій завершенню саміту ЄС, фон дер Ляєн додала, що задовільної угоди, можливо, досягти не вийде.
"Ми готові до угоди. Водночас ми готуємося до того, що задовільної угоди досягти не вдасться. Усі варіанти на столі", - пояснила глава Єврокомісії.
NBC зазначає, що в сукупності 27 країн ЄС є найбільшими торговельними партнерами США. Щороку через кордони Євросоюзу та Сполучених Штатів проходять товари на трильйони доларів.
Нагадаємо, на початку квітня Дональд Трамп оголосив масштабні мита проти більшості торговельних партнерів США. Однак невдовзі оголосив 90-денну паузу, давши можливість за цей час укласти з Вашингтоном торговельні угоди. При цьому він залишив у дії базове мито в розмірі 10%.
Кілька тижнів тому комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС продовжує інтенсивні переговори зі США напередодні крайнього терміну введення мит - 9 липня. За його словами, блок домагається прогресу.
Водночас Домбровскіс попередив, що ЄС "готовий вжити заходів для захисту" економічних інтересів блоку та бізнесу, якщо не буде знайдено рішення.
Зазначимо, що якщо ЄС не досягне угоди, тоді проти блоку діятиме 50% мито. При цьому блок теж має відповідні мита на десятки мільярдів доларів, які можуть бути запроваджені.
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