США передали ЕС новую торговую сделку: в Брюсселе ее уже изучают

"Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас", - сказала она.

В ходе пресс-конференции, посвященной завершению саммита ЕС, фон дер Ляйен добавила, что удовлетворительного соглашения, возможно, достичь не выйдет.

"Мы готовы к сделке. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительного соглашения достичь не удастся. Все варианты на столе", - пояснила глава Еврокомиссии.

NBC отмечает, что в совокупности 27 стран ЕС являются крупнейшими торговыми партнерами США. Каждый год через границы Евросоюза и Соединенных Штатов проходят товары на триллионы долларов.