США передали ЄС нову торговельну угоду: у Брюсселі її вже вивчають

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

"Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Ми оцінюємо його просто зараз", - сказала вона.

Під час прес-конференції, присвяченій завершенню саміту ЄС, фон дер Ляєн додала, що задовільної угоди, можливо, досягти не вийде.

"Ми готові до угоди. Водночас ми готуємося до того, що задовільної угоди досягти не вдасться. Усі варіанти на столі", - пояснила глава Єврокомісії.

NBC зазначає, що в сукупності 27 країн ЄС є найбільшими торговельними партнерами США. Щороку через кордони Євросоюзу та Сполучених Штатів проходять товари на трильйони доларів.