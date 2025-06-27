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США передали ЕС новую торговую сделку: в Брюсселе ее уже изучают

Пятница 27 июня 2025 04:10
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США передали ЕС новую торговую сделку: в Брюсселе ее уже изучают Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз получил новое торговое предложение от Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас", - сказала она.

В ходе пресс-конференции, посвященной завершению саммита ЕС, фон дер Ляйен добавила, что удовлетворительного соглашения, возможно, достичь не выйдет.

"Мы готовы к сделке. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительного соглашения достичь не удастся. Все варианты на столе", - пояснила глава Еврокомиссии.

NBC отмечает, что в совокупности 27 стран ЕС являются крупнейшими торговыми партнерами США. Каждый год через границы Евросоюза и Соединенных Штатов проходят товары на триллионы долларов.

Что предшествовало

Напомним, в начале апреля Дональд Трамп объявил масштабные пошлины против большинства торговых партнеров США. Однако вскоре объявил 90-дневную паузу, дав возможность за это время заключить с Вашингтоном торговые сделки. При этом он оставил в действии базовую пошлину в размере 10%.

Пару недель назад комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС продолжает интенсивные переговоры с США накануне крайнего срока введения пошлин - 9 июля. По его словам, блок добивается прогресса.

В то же время, Домбровскис предупредил, что ЕС "готов принять меры для защиты" экономических интересов блока и бизнеса, если не будет найдено решение.

Отметим, что если ЕС не достигнет сделки, тогда против блока будет действовать 50% пошлина. При этом блок тоже имеет ответные пошлины на десятки миллиардов долларов, которые могут быть введены.

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Евросоюз Соединенные Штаты Америки Урсула фон дер Ляйен
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