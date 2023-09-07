UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США передадуть українським силовикам майже 200 бронемашин

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен підписує прапор (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки планують передати українським силовикам 190 протимінних автомобілів для захисту від засідок (MRAP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в Україні Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що ці MRAP дадуть можливість українським правоохоронцям захищати цивільне населення, особливо поблизу лінії фронту.

Фото: Посол США в Україні (twitter.com/USAmbKyiv)

Також вона заявила, що була присутня разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном на зустрічі з представниками МВС України та Держприкордонслужби України. 

Вони передали перші американські протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP) прикордонникам і поліції України.

Що сказав держсекретар США

Блінкен заявив, що США нададуть 300 млн доларів нового фінансування правоохоронним органам України. 

Фото: Блінкен (twitter.com/SecBlinken)

"Сполучені Штати, як і раніше, єдині з Україною", - додав держсекретар.

Візит Блінкена до Києва

6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Голова держдепу зустрівся із Володимиром Зеленським, де натякнув на зустріч президента США Джо Байден з українським лідером.

Також, Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.

Вчора Сполучені Штати Америки виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниСполучені Штати АмерикиВійна в Україні