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США передадуть Україні пакет допомоги для відновлення економіки

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Вашингтон, Четвер 02 лютого 2023 06:50
США передадуть Україні пакет допомоги для відновлення економіки Фото: США передадуть Україні пакет допомоги на відновлення економіки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 135 млн доларів на відновлення економіки України та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу агентства США з міжнародного розвитку.

Повідомляється, що ще 18 млн доларів із єдиного траншу спрямують на підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ у Росії. Гроші будуть виділені із ліквідованого американсько-російського інвестиційного фонду (The US Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Завдяки цим коштам партнерський фонд USAID зможе підтримати стійкий приватний сектор, який створить робочі місця та допоможе оживити сільське господарство та виробничий сектор у країнах", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Раніше ми писали, що економіка України за підсумками 2022 року скоротилася більш ніж на 35% через повномасштабне російське вторгнення. Щомісячний дефіцит бюджету країни оцінюється у 5 млрд доларів.

Також повідомлялося, що експорт товарів з України до країн ЄС за підсумками 2022 року зріс на 4,2% порівняно з 2021 роком і становить близько 28 млрд доларів.

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