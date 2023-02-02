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США передадут Украине пакет помощи для восстановления экономики

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Вашингтон, Четверг 02 февраля 2023 06:50
США передадут Украине пакет помощи для восстановления экономики Фото: США передадут Украине пакет помощи на восстановление экономики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 135 млн долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства США по международному развитию.

Сообщается, что еще 18 млн долларов из единого транша направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги будут выделены из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF).

"Благодаря этим средствам партнерский фонд USAID сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места и поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор в странах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% в связи с полномасштабным российским вторжением. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд долларов.

Также сообщалось, что экспорт товаров из Украины в страны ЕС по итогам 2022 года вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

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