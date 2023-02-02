США передадут Украине пакет помощи для восстановления экономики

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит 135 млн долларов на восстановление экономики Украины и Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства США по международному развитию.

Сообщается, что еще 18 млн долларов из единого транша направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России. Деньги будут выделены из ликвидированного американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF). "Благодаря этим средствам партнерский фонд USAID сможет поддержать устойчивый частный сектор, который создаст рабочие места и поможет оживить сельское хозяйство и производственный сектор в странах", - говорится в сообщении пресс-службы.