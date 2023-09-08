США передадуть Україні конфісковані активи росіян. Очікується рішення Блінкена

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає".

Відомо, що США можуть передати Україні понад 5 млн доларів активів російського бізнесмена Костянтина Малофєєва. Його звинуватили у порушення санкцій. Це буде першим подібним рішення в історії США.

Заступниця міністра юстиції Ірина Мудра у коментарі РБК-Україна зазначила, що Україна ще очікує на рішення держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Ми ведемо розмову, щоб ці кошти були першим траншем до фонду. Це буде хороший крок, який покаже іншим країнам, що фонд та комісія мають бути. Це наша пропозиція і зараз в США її обговорюють", - сказала вона.

У середині червня в Палаті представників та Сенаті США був представлений двопалатний законопроект щодо використання російських державних активів для допомоги Україні. Також у Вашингтоні підтримують ідею створення механізму компенсації збитків, завданих Україні російською агресією.

Американська ініціатива схожа на українську і передбачає створення спеціального фонду, куди будуть направляти конфісковані активи. Далі вони йтимуть на відбудову України та гуманітарну допомогу.

За даними РБК-Україна, така схожість пов’язана з тим, що американський законопроект писався в тісній координації з українською стороною.

США готові конфіскувати активи РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Більше про те, як Україні стягнути з Росії компенсацію - читайте у нашому матеріалі.

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