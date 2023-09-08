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США передадут Украине конфискованные активы россиян. Ожидается решение Блинкена

Киев, Пятница 08 сентября 2023 12:21
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США передадут Украине конфискованные активы россиян. Ожидается решение Блинкена Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталья Юрченко

США готовятся впервые передать Украине конфискованные активы российских олигархов. Ожидается решение госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит".

Известно, что США могут передать Украине более 5 млн долларов активов российского бизнесмена Константина Малофеева. Его обвинили в нарушении санкций. Это будет первым подобным решением в истории США.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра в комментарии РБК-Украина отметила, что Украина еще ожидает решения госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы ведем разговор, чтобы эти средства были первым траншем в фонд. Это будет хороший шаг, который покажет другим странам, что фонд и комиссия должны быть. Это наше предложение и сейчас в США его обсуждают", - сказала она.

В середине июня в Палате представителей и Сенате США был представлен двухпалатный законопроект по использованию российских государственных активов для помощи Украине. Также в Вашингтоне поддерживают идею создания механизма компенсации ущерба, нанесенного Украине российской агрессией.

Американская инициатива похожа на украинскую и предполагает создание специального фонда, куда будут направлять конфискованные активы. Дальше они будут идти на восстановление Украины и гуманитарную помощь.

По данным РБК-Украина, такое сходство связано с тем, что американский законопроект писался в тесной координации с украинской стороной.

США готовы конфисковать активы РФ

Напомним, недавно госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы.

По его словам, деньги будут направлены в поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США в вопросе передачи Украине замороженных российских активов.

Больше о том, как Украине взыскать с России компенсацию - читайте в нашем материале.

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Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит