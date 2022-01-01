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США передадут Украине катера типа Mark VI в 2022 году

Автор: Дмитрий Кузнецов

США в 2022 году поставят украине катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть более трех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"С этого года (2022 - ред.) мы начнем их получать", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI.

По ее словам, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть больше трех.

Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд" .

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", - сказала посол.

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Напомним, 23 ноября 2021 года из США в Украину прибыли два новых патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".

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