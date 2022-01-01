США передадут Украине катера типа Mark VI в 2022 году

"С этого года (2022 - ред.) мы начнем их получать", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI.

По ее словам, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть больше трех.

Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд" .

"Они не сами идут, их перевозят, так что тут мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", - сказала посол.

Mark VI - это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.