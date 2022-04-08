США передадут Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что направит в Украину в рамках пакета военной помощи 12000 противотанковых систем, 1400 зенитных систем, сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие для отражения атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.
Такой транш является дополнением к вооружению на сумму 100 миллионов долларов, обещанному ранее из запасов США.
Таким образом общая помощь Штатов Украине составила примерно 1,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.
Она включает 300 миллионов долларов, одобренных неделю назад в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в нашу страну.
В список оружия, переданного Украине, входят:
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о передаче Украине дополнительного вооружения на 100 млн долларов.
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