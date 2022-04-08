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США передадут Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов

Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что направит в Украину в рамках пакета военной помощи 12000 противотанковых систем, 1400 зенитных систем, сотни беспилотников-камикадзе и другое оружие для отражения атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Такой транш является дополнением к вооружению на сумму 100 миллионов долларов, обещанному ранее из запасов США.

Таким образом общая помощь Штатов Украине составила примерно 1,7 миллиарда долларов с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Она включает 300 миллионов долларов, одобренных неделю назад в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в рамках которой новое оружие будет закуплено у оборонных подрядчиков для отправки в нашу страну.

В список оружия, переданного Украине, входят:

  • Более 1400 зенитных комплексов Stinger
  • Более 5 тысяч противотанковых систем Javelin
  • Более 7 тысяч других противотанковых систем
  • Сотни тактических беспилотных летательных аппаратов Switchblade;
  • Более 50 миллионов патронов
  • 45 тысяч комплектов бронежилетов и касок
  • Ракетные системы с лазерным наведением
  • Беспилотные воздушные системы Puma
  • Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика
  • Услуги коммерческих спутниковых снимков

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о передаче Украине дополнительного вооружения на 100 млн долларов.

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