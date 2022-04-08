США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що направить в Україну в рамках пакету військової допомоги 12000 протитанкових систем, 1400 зенітних систем, сотні безпілотників-камікадзе та іншу зброю для відбиття атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
Такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США.
Таким чином загальна допомога Штатів Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.
У список зброї, переданої Україні, входять:
Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про передачу Україні додаткового озброєння на 100 млн доларів.
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