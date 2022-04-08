США передадуть Україні 12 тисяч протитанкових і 1,4 тисячі зенітних комплексів

Такий транш є доповненням до озброєння на суму 100 мільйонів доларів, обіцяного раніше із запасів США.

Таким чином загальна допомога Штатів Україні склала приблизно 1,7 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Вона включає 300 мільйонів доларів, схвалених тиждень тому в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, в рамках якої нову зброю буде закуплено в оборонних підрядників для відправки до нашої країни.

У список зброї, переданої Україні, входять: