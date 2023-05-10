США передадуть конфісковані у російського олігарха кошти Україні

Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, пише Reuters.
За його словами, ще у 2022 році Мін'юст
Гарленд
арленд
Костянтин Малофєєв - засновника телеканалу "Царгород". В рамках слідчих дій у США було конфісковано мільйони доларів, які лежали на рахунку одного з американських банків.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
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