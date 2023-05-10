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США передадуть конфісковані у російського олігарха кошти Україні

Фото: генеральний прокурор США Меррік Гарленд (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки вперше дозволили передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд, пише Reuters.

За його словами, ще у 2022 році Мін'юст

Гарленд

арленд

Костянтин Малофєєв - засновника телеканалу "Царгород". В рамках слідчих дій у США було конфісковано мільйони доларів, які лежали на рахунку одного з американських банків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Гарленд у лютому вперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.

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