Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

США перед самітом обговорювали застосування атомних криголамів РФ на Алясці, - Reuters

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Сполучених Штатах велись внутрішні дискусії щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових і СПГ-проектів на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, обговорення використання російських криголамів розглядалась як одна з можливих угод, на які слід орієнтуватися під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

"Ідея про криголам обговорювалася серед чиновників Білого дому як одна з потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці", - пише Reuters.

Наразі відомо, що Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного судноплавства по Північному морському шляху. Він є стратегічним маршрутом для глобальних енергетичних і торговельних потоків.

Як пише Reuters, атомні криголами також можуть полегшити транспортування будівельних матеріалів та обладнання до віддалених районів Аляски. Адже там обмежена інфраструктура, а погодні умови суворі.

Саміт на Алясці: що відомо

Сьогодні президент США Дональд Трамп і російський диктатор проводять зустріч в місті Анкоридж, що у штаті Аляска. Попередньо, центральною темою перемовин є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна. Однак можливо, що Трамп та Путін торкнуться й інших тем.

Більше про те, що передувало саміту США та Росії на Алясці та чого очікувати далі - читайте в окремому аналітичному тексті від РБК-Україна.

Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяЗустріч Трампа та Путіна