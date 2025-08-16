США перед самітом обговорювали застосування атомних криголамів РФ на Алясці, - Reuters

У Сполучених Штатах велись внутрішні дискусії щодо використання російських атомних криголамів для підтримки розвитку газових і СПГ-проектів на Алясці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, обговорення використання російських криголамів розглядалась як одна з можливих угод, на які слід орієнтуватися під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
"Ідея про криголам обговорювалася серед чиновників Білого дому як одна з потенційних угод, яку можна укласти з Росією на саміті в Алясці", - пише Reuters.
Наразі відомо, що Росія експлуатує єдиний у світі флот атомних криголамів, які відіграють центральну роль у забезпеченні цілорічного судноплавства по Північному морському шляху. Він є стратегічним маршрутом для глобальних енергетичних і торговельних потоків.
Як пише Reuters, атомні криголами також можуть полегшити транспортування будівельних матеріалів та обладнання до віддалених районів Аляски. Адже там обмежена інфраструктура, а погодні умови суворі.
Сьогодні президент США Дональд Трамп і російський диктатор проводять зустріч в місті Анкоридж, що у штаті Аляска. Попередньо, центральною темою перемовин є війна в Україні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна. Однак можливо, що Трамп та Путін торкнуться й інших тем.
