США перебросили в Европу эскадрилью истребителей для сдерживания РФ

Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22

Военно-воздушные силы США в рамках мер по сдерживанию России перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22. Об этом говорится в сообщении на сайте ВВС США в Европе.

Сообщается, что ВВС США разместили на авиабазе в Шпангдалеме одну эскадрилью истребителей F-22 Raptors, военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе.

Ожидается, что истребители пробудут в Германии несколько недель в рамках учений, что является частью европейской инициативы сдерживания.

В сообщении говорится, что истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перекидываться и в другие части Европы.

Напомним, 9 июня сообщалось, что США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков КС-135 Stratotanker. На сайте ВВС США в Европе говорилось, что переброска KC-135 в Украину является частью стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня военного взаимопонимания между союзниками и партнерами.