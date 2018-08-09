США перекинули в Європу ескадрилью винищувачів для стримування РФ

Військово-повітряні сили США перекинули в Німеччину ескадрилью винищувачів F-22

Військово-повітряні сили США в рамках заходів щодо стримування Росії перекинули в Німеччину ескадрилью винищувачів F-22. Про це йдеться в повідомленні на сайті ВВС США в Європі.

Повідомляється, що ВПС США розмістили на авіабазі в Шпангдалеме одну ескадрилью винищувачів F-22 Raptors, військових льотчиків і супутнє устаткування для проведення повітряних навчань з іншими літаками, розміщеними в Європі.

Очікується, що винищувачі пробудуть в Німеччині кілька тижнів в рамках навчань, що є частиною європейської ініціативи стримування.

У повідомленні говориться, що винищувачі будуть використовувати базу Шпангдалем в якості місця базування, але для проведення тренувань з союзниками по НАТО будуть перекидатися і в інші частини Європи.

Нагадаємо, 9 червня повідомлялося, що США перекинули в Україну літаки для заправки стратегічних бомбардувальників КС-135 Stratotanker. На сайті ВВС США в Європі говорилося, що перекидання KC-135 в Україну є частиною стратегії США щодо захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі та підвищення рівня військового взаєморозуміння між союзниками і партнерами.