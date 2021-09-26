UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы

Автор: Александр Мороз

На севере Монтаны (США) сошел с рельсов пассажирский поезд, который ехал из Сиэтла в Чикаго. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что поезд Empire Builder 7/27 компании Amtrak сошел с рельсов в районе населенного пункта Джоплин. На борту находились более 140 пассажира и 16 членов экипажа. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из которых сошли с рельсов.

Как сообщила диспетчер шерифа округа Либерти Старр Тайлер, в катастрофе погибли три человека. Также известно о нескольких пострадавших. Пассажиров доставили автобусами в отели в соседнем городке Шелби.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАвария