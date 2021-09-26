У США пасажирський поїзд зійшов з рейок, є жертви

На півночі Монтани (США) зійшов з рейок пасажирський поїзд, який їхав з Сіетла до Чикаго. В результаті інциденту загинули три особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Повідомляється, що поїзд Empire Builder 7/27 компанії Amtrak зійшов з рейок в районі населеного пункту Джоплін. На борту перебували понад 140 пасажирів і 16 членів екіпажу. Поїзд складався з двох локомотивів і 10 вагонів, вісім з яких зійшли з рейок.

Як повідомила диспетчер шерифа округу Ліберті Старр Тайлер, в катастрофі загинули три особо. Також відомо про кількох постраждалих. Пасажирів доставили автобусами в готелі в сусідньому містечку Шелбі.