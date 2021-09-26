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В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы

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Монтана, Воскресенье 26 сентября 2021 09:40
В США пассажирский поезд сошел с рельсов, есть жертвы Фото: поезд сошел с рельсов на севере Монтаны (twitter.com/shawnee43458779)
Автор: Александр Мороз

На севере Монтаны (США) сошел с рельсов пассажирский поезд, который ехал из Сиэтла в Чикаго. В результате инцидента погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что поезд Empire Builder 7/27 компании Amtrak сошел с рельсов в районе населенного пункта Джоплин. На борту находились более 140 пассажира и 16 членов экипажа. Поезд состоял из двух локомотивов и 10 вагонов, восемь из которых сошли с рельсов.

Как сообщила диспетчер шерифа округа Либерти Старр Тайлер, в катастрофе погибли три человека. Также известно о нескольких пострадавших. Пассажиров доставили автобусами в отели в соседнем городке Шелби.

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