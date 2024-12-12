У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет-2025, - The Hill

Документ було надіслано до Сенату для розгляду і схвалення перед закінченням терміну Конгресу наприкінці грудня.

Законопроект - закон про дозвіл на національну оборону (NDAA), при двопартійному голосуванні у Палату отримав 281 "за" та 140 "проти".

При цьому американська газета зазначає, що 200 республіканців і 81 демократ "об'єднали зусилля, щоб проштовхнути його на фінішну пряму".

Перед тим, на вихідних, лідери Конгресу США оприлюднили масштабний пакет на 883,7 мільярда доларів, який включає:

підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців,

та підвищення на 4,5% для всіх інших військових.

Згідно з проєктом, Міноборони США у наступному році має отримати фінансування на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.

Крім того, передбачене виділення коштів на створення спеціального фонду щодо Тайваню. Він є аналогічним до ініціативи стосовно допомоги України. Такий спецфонд дозволяє Штатам надсилати зброю, змінюючи закупівлі безпосередньо у приватних виробників.

Зазначається, що найбільш суперечливим положенням документа є обмеження на використання коштів від TRICARE - програми охорони здоров'я для військовослужбовців на дійсній службі, для гендерно підтверджуючого догляду за дітьми військовослужбовців 18 років і молодше.