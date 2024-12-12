В США Палата представителей приняла оборонный бюджет-2025, - The Hill

Нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла ежегодный законопроект об оборонной политике на следующий, 2025 год. Проект предусматривает 883,7 млрд долларов.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Документ был направлен в Сенат для рассмотрения и одобрения перед истечением срока Конгресса в конце декабря.
Законопроект - закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), при двухпартийном голосовании в Палату получил 281 "за" и 140 "против".
При этом американская газета отмечает, что 200 республиканцев и 81 демократ "объединили усилия, чтобы протолкнуть его на финишную прямую".
Перед этим, в выходные, лидеры Конгресса США обнародовали масштабный пакет на 883,7 миллиарда долларов, который включает:
Согласно проекту, Минобороны США в следующем году должно получить финансирование производство 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта.
Кроме того, предусмотрено выделение средств на создание специального фонда по Тайваню. Он аналогичен инициативе относительно помощи для Украины. Такой спецфонд позволяет Штатам отправлять оружие, меняя закупки непосредственно у частных производителей.
Отмечается, что наиболее противоречивым положением документа является ограничение использования средств от TRICARE - программы здравоохранения для военнослужащих на действительной службе, для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих 18 лет и младше.
Напомним, ранее в декабре спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет голосовать за помощь Украине в инаугурации Дональда Трампа.
Добавим, до этого действующий президент США Джо Байден обратился в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год. Он говорил о сумме 24 млрд долларов.
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