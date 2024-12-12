В США Палата представителей приняла оборонный бюджет-2025, - The Hill

Документ был направлен в Сенат для рассмотрения и одобрения перед истечением срока Конгресса в конце декабря.

Законопроект - закон о разрешении на национальную оборону (NDAA), при двухпартийном голосовании в Палату получил 281 "за" и 140 "против".

При этом американская газета отмечает, что 200 республиканцев и 81 демократ "объединили усилия, чтобы протолкнуть его на финишную прямую".

Перед этим, в выходные, лидеры Конгресса США обнародовали масштабный пакет на 883,7 миллиарда долларов, который включает:

повышение зарплаты на 14,5% для младших военнослужащих,

и повышение на 4,5% всех остальных военных.

Согласно проекту, Минобороны США в следующем году должно получить финансирование производство 200 самолетов и 300 единиц военного транспорта.

Кроме того, предусмотрено выделение средств на создание специального фонда по Тайваню. Он аналогичен инициативе относительно помощи для Украины. Такой спецфонд позволяет Штатам отправлять оружие, меняя закупки непосредственно у частных производителей.

Отмечается, что наиболее противоречивым положением документа является ограничение использования средств от TRICARE - программы здравоохранения для военнослужащих на действительной службе, для гендерно подтверждающего ухода за детьми военнослужащих 18 лет и младше.