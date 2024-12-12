У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет-2025, - The Hill
Нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила щорічний законопроект про оборонну політику на наступний, 2025 рік. Проект передбачає 883,7 мільярда доларів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Документ було надіслано до Сенату для розгляду і схвалення перед закінченням терміну Конгресу наприкінці грудня.
Законопроект - закон про дозвіл на національну оборону (NDAA), при двопартійному голосуванні у Палату отримав 281 "за" та 140 "проти".
При цьому американська газета зазначає, що 200 республіканців і 81 демократ "об'єднали зусилля, щоб проштовхнути його на фінішну пряму".
Перед тим, на вихідних, лідери Конгресу США оприлюднили масштабний пакет на 883,7 мільярда доларів, який включає:
- підвищення зарплати на 14,5% для молодших військовослужбовців,
- та підвищення на 4,5% для всіх інших військових.
Згідно з проєктом, Міноборони США у наступному році має отримати фінансування на виробництво 200 літаків та 300 одиниць військового транспорту.
Крім того, передбачене виділення коштів на створення спеціального фонду щодо Тайваню. Він є аналогічним до ініціативи стосовно допомоги України. Такий спецфонд дозволяє Штатам надсилати зброю, змінюючи закупівлі безпосередньо у приватних виробників.
Зазначається, що найбільш суперечливим положенням документа є обмеження на використання коштів від TRICARE - програми охорони здоров'я для військовослужбовців на дійсній службі, для гендерно підтверджуючого догляду за дітьми військовослужбовців 18 років і молодше.
Нагадаємо, раніше у грудні спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Дональда Трампа.
Додамо, перед тим чинний президент США Джо Байден звернувся до Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік. Він говорив про суму у 24 млрд доларів.
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