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У США Палата представників схвалила розсекречення інформації про походження COVID

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Субота 11 березня 2023 07:11
У США Палата представників схвалила розсекречення інформації про походження COVID Фото: Палата представників США (Lawrence Jackson/whitehousegiftshop.com)
Автор: Володимир Костирін

Палата представників США одностайним рішенням підтримала вимогу розсекретити інформацію про можливі зв'язки між Уханьським інститутом вірусології у Китаї та пандемією COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Схвалений законопроект був відправлений в Білий дім до американського президента Джо Байдена на підпис, або накладання вето.

Перед цим у березні Сенат одностайно проголосував за те, щоб вимагати від директора національної розвідки Авріл Хейнса розсекретити таку інформацію.

Ці спроби Конгресу щодо розсекречення розвідданих про походження коронавірусу були зроблені після висновку міністерства енергетики з "низьким ступенем достовірності" про те, що вірус, швидше за все, вийшов з лабораторії в китайському Ухані внаслідок нещасного випадку в 2019 році.

Міненергетики США є одним із 18 агентств, що входять до складу розвідувальної спільноти Штатів.

Раніше повідомлялося, що нещодавно директор ФБР Крістофер Рей заявив журналістам, що бюро також дійшло висновку, що пандемія, ймовірно, почалася з інциденту в лабораторії, яка "контролюється китайським урядом".

Він також поділився підозрою, що влада КНР "робить все можливе, щоб спробувати перешкодити та заплутати роботу тут".

Нагадаємо, що у 2021 році президент США Байден наказав розвідувальній спільноті надати оновлений аналіз того, як виникла пандемія.

Додамо, що розвідка США вивчає дві версії походження COVID-19.

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