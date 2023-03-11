ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США Палата представителей одобрила рассекречивание информации о происхождении COVID

Новина українською →
Суббота 11 марта 2023 07:11
В США Палата представителей одобрила рассекречивание информации о происхождении COVID Фото: Палата представителей США (Lawrence Jackson / whitehousegiftshop.com)
Автор: Владимир Костырин

Палата представителей США единогласным решением поддержала требование рассекретить информацию о возможных связях между Уханьским институтом вирусологии в Китае и пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Одобренный законопроект был отправлен в Белый дом к американскому президенту Джо Байдену на подпись, или же наложение вето.

Перед этим в марте Сенат единогласно проголосовал за то, чтобы потребовать от директора национальной разведки Аврил Хейнс рассекретить такую информацию.

Эти попытки Конгресса по рассекречиванию разведданных о происхождении коронавируса были предприняты после вывода министерства энергетики с "низкой степенью достоверности" о том, что вирус, скорее всего, вышел из лаборатории в китайском Ухане в результате несчастного случая в 2019 году

Минэнергетики США является одним из 18 агентств, входящих в состав разведывательного сообщества Штатов.

Ранее сообщалось, что недавно директор ФБР Кристофер Рэй заявил журналистам, что бюро также пришло к выводу, что пандемия, вероятно, началась с инцидента в лаборатории, "контролируемой китайским правительством".

Он также поделился подозрением, что власти КНР "делает все возможное, чтобы попытаться помешать и запутать работу здесь".

Напомним, что в 2021 году президент США Байден приказал разведывательному сообществу предоставить обновленный анализ того, как возникла пандемия.

Добавим, что разведка США до сих пор изучает две версии происхождения COVID-19.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки COVID Пандемия коронавируса
NEWS
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
У нас все еще достаточно ресурсов, чтобы оборонять Бахмут, - Подоляк
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации