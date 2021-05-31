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В США при падении самолета погиб известный актер

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США, Понедельник 31 мая 2021 05:33
В США при падении самолета погиб известный актер Фото: актер Джозеф Лара (imdb)
Автор: Даша Харченко

Американский актер и музыкант Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе. Он сыграл главную роль в фильме "Тарзан на Манхэттене" и сериале "Тарзан: Героические приключения".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.

На борту одномоторного самолета Cessna C501, кроме актера, находилась его супруга Гвен Шамблин Лара и еще пять человек. Все погибли.

Напомним, в конце марта в Одессе скончался на 76-м году жизни известный украинский актер театра и кино Александр Казимиров. Его помнили и любили благодаря ролям в культовых фильмах для молодежи.

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