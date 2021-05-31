У США при падінні літака загинув відомий актор
Фото: актор Джозеф Лара (imdb)
Американський актор і музикант Джозеф Лара загинув в авіакатастрофі. Він зіграв головну роль у фільмі "Тарзан на Манхеттені" і серіалі "Тарзан: героїчні пригоди".
Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.
На борту одномоторного літака Cessna C501, крім актора, перебувала його дружина Гвен Шамблін Лара і ще п'ять осіб. Всі загинули.
Нагадаємо, наприкінці березня в Одесі помер на 76-му році життя відомий український актор театру і кіно Олександр Казимиров. Його пам'ятали і любили завдяки ролям у культових фільмах для молоді.