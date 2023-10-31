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У США озвучили терміни навчання українських пілотів на F-16

Фото: представник Пентагону генерал Патрік Райдер (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 може тривати до 9 місяців.

Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

За його словами, підготовка українських пілотів F-16 може тривати від 5 до 9 місяців. Райдер уточнив, що терміни закінчення тренувань будуть залежати від індивідуальних навичок пілотів.

Раніше мінімальним прогнозованим терміном навчання називали три місяці, або "кілька місяців".

Що передувало

Нагадаємо, що 25 жовтня кореспондентка Politico Лара Селігман повідомила, що українські пілоти розпочали льотну підготовку на винищувачах F-16 в американському штаті Арізона.

Пізніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не спростував і не підтвердив таку інформацію. За його словами, всі дізнаються, коли наші льотчики оприлюднять фото у кабіні F-16 після успішного вильоту.

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